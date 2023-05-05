لو مسافر الحج.. طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين

مع موسم الحج يسعي الحجاج إلي تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل أداء فريضة الحج والتي من بينها استخراج شهادة تحركات حيث يمكن للمواطنين الحصول علي تلك الخدمة عبر الإنترنت.

استخراج شهادة تحركات اونلاين

وتسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي ويمكن للمواطنين الراغبين فى استخراج شهادة تحركات الحصول علي الخدمة اونلاين.

عبر خطوات بسيطة يمكن للمواطن استخراج شهادة تحركات أونلاين من خلال الدخول عبر موقع وزارة الداخلية حيث تتيح الوزارة العديد من خدماتها إلكترونيا.

خطوات استخراج شهادة تحركات اونلاين

- يمكن للمواطن استخراج شهادة تحركات اونلاين بداية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية

- وتشمل الخطوة الثانية ضمن خطوات استخراج شهادة تحركات إنشاء حساب جديد من خانة تسجيل دخول، ثم اختر إنشاء حساب جديد

- وفى هذه الخطوة يطلب منك ملئ طلب شهادة التحركات بكل البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.

- ثم يتم دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

أهمية شهادة التحركات



ويعد الحصول على شهادة تحركات من بين المستندات التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وايضا الجوية.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين ب حج الجمعيات والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل مايلي :-

- إحضار أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- فيش حج مميكن.

- إحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- تقديم 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

-تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.