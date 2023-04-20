أسرع وأسهل.. خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

تقدم الدولة الكثير من خدماتها عبر الانترنت والتي من بينها استخراج شهادة تحركات إلكترونيا حيث يمكن للمواطن الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وسريعة.

ويمكن استخراج شهادة تحركات إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية فكل ما تحتاج إليه جهاز كمبيوتر وانترنت للحصول علي الخدمة.

وتعد شهادة التحركات من بين الأوراق العامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وايضا الجوية.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا



- تتضمن الخطوة الأولي من أجل إصدار شهادة تحركات القيام بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية

- فى هذه الخطوة سأقوم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب أو القيام بإنشاء حساب جديد والقيام بملئ البيانات فى حالة أول مرة

- بعد تسجيل الدخول يظهر أمامك قسم الخدمات الإلكترونية ما غليك سوي الضغط علي خدمة شهادة التحركات

- وفى هذه الخطوة سيطلب منك ملء طلب شهادة التحركات عليك كتابة البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة وايضا الرقم القومي.

- وتختار فى هذه الخطوة طريقة سداد رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

خدمات موقع وزارة الداخلية

هناك العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن الحصول عليها من خلال موقع الوزارة

- يمكن من خلال موقع الوزارة طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

- كما يمكن من خلال الموقع استخراج قيد عائلي مميكن

- يمكن الموقع المواطنين من الحصول علي قيد فردي

- كما يمكن استخراج وثيقة زواج وثيقة الطلاق

- كما يمكن من خلال موفع وزارة الداخلية استخراج قيد الوفاة

- كما يمكن عبر الموقع اصدار وثيقة الميلاد

- ويمكن منال الموقع الالكتروني أيضا طلب إصدار ملصق إلكتروني