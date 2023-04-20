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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو اتكسرت .. خطوات استخراج بدل تالف لـ بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

تعد بطاقة التموين من البطاقات المهمة التي من خلالها يحصل المواطن علي الدعم ولكن قد تتعرض تلك البطاقة للكسر أو التلف وبالتالي هناك مجموعة من الخطوات التى يجب على أصحاب بطاقات التموين القيام بها.

إصدار بدل تالف بطاقة التموين

وتسعي الدولة إلي توفير خدماتها للمواطنين عبر الانترنت حيث يمكن للمواطن الراغب فى استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين الحصول علي الخدمة الكترونيا وبدون مجهود.

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4 فئات.. المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

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من غير مجهود.. خطوات تفعيل بطاقة التموين أونلاين

وتعد بطاقة التموين ذات أهمية أقصوى حيث يتم من خلالها صرف السلع التموين للمستحقين وبالتالي يمكن للمواطن ام يستخرج بدل فاقد لبطاقة التموين إلكترونيًا.

خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين

- يقوم المواطن الراغب فى استخراج بدل تالف بطاقة التموين الدخول على موقع دعم مصر

- يختار المواطن من بين الخدمات الضغط على بدل فاقد أو تالف.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

- ثم بعدها يتم الضغط بعدها على موافق و إدخال رقم بطاقة التموين.

- يتم فى هذه الخطوة اختيار المحافظة و إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين ثم الضغط على كلمة عرض.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين قم اختر الصفحة الخاصة بطلب بدل الفاقد أو التالف.

- وأخيرا يتم الضغط على تسجيل الطلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية


ويمكن للمواطن حذف نفسه من بطاقة التموين بكل سهولة عبر الدخول إلي بوابة مصر الرقمية والقيام بتلك الخطوات:- 


- يتم الدخول للحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة اختيار أيقونة الخدمات التموينية

-  ومن بين خطوات إيقاف البطاقة التموينية يتم اختيار أيقونة خدمة إيقاف بطاقة التموين، وذلك من بين الاختيارات الثلاث التي تتضمن «إيقاف نفسي من بطاقة التموين»  خدمة إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين .

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تعرف على أسباب إيقاف بطاقة التموين 2023

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في شهر رمضان.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى إيقاف البطاقة التموينية باستكمال تدوين البيانات المطلوبة منه.

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