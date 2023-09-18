كرم جبر: قرارات الرئيس السيسي تمثل إصلاحا للأحوال المعيشية للمواطنين

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه قد ذهب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف فقد سلكوا الطريق الغربي من القاهرة لبني سويف في تطور هذا الطريق ليسلكوا ٦ حارات مع طريق للنقل البطيء فأصبح يخدم أهالي بني سويف.

وأشاد جبر خلال لقائه ببرنامج من مصر المذاع على فضائية السي بي سي تقديم الإعلامي عمرو خليل، بالتطوير الملحوظ والحقيقي بوجهات القري داخل بني سويف فأصبحت كأنها مدن، فقرية سدس ببني سويف وما حدث بها من تطوير كان جزء من حياة كريمة فتشهد حياة مختلة ونظافة وجمال، مضيفا أن معظم قري الصعيد أدخل اليها الصرف الصحي.



ونوه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه تم القضاء على الجماعات الإرهابية والاخوانية التي كانت تتمرأس داخل كل قري الصعيد، وكانت القري تعاني من هذا الأمر بشكل كبير ولكن تم القضاء عليهم نهائيا، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة أتاح فرص كبيرة جدا من العمالة.

واستطرد: أن السنوات التي مر بها الشعب المصري من معاناة وظروف عصيبة من فيروس كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية كان لا بد من ظهور مبادرة قوية مثل مباردة حياة كريمة لانها لولاها كانت البطالة سوف تضرب معدلات قياسية والتي يترتب عليها ظهور الأمراض، منوها إلى نسبة البطالة قلت لتصل إلى ٨%.

القرارات التى اتخذها الرئيس فهي تعبر عن انه واحد من الناس وقريبا من معاناة الشعب المصري، فالطروف التى تمر بها مصر صعبة إلى حد ما من أزمة الدولار، وأزمة الاستيراد، أزمة الغلاء، وارتفاع الأسعار.



وأكد كرم جبر على أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بني سويف هي خطوة في سبيل إصلاح الأحوال المعيشية للمواطنين جميعا، لافتا إلى ان الدولة قادرة على التعامل مع تحديات كبيرة.