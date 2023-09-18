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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقابة المعاشات: الزيادات لم تحدث في التاريخ وتتراوح من 21% لـ45%

إبراهيم أبو العطار،
إبراهيم أبو العطار، أمين عام نقابة المعاشات

خصص برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” فقرة خاصة للحديث عن قرارات السيد الرئيس، خلال تواجده بقرية سدس الامراء، بمحافظة بني سويف،  حول زيادة المعاشات، وتكافل وكرامة، التي سيستفيد منها ملايين المصريين.، مع  إبراهيم أبو العطار، أمين عام نقابة المعاشات..
 

لم تحدث في التاريخ.. أمين نقابة المعاشات: الزيادة تتراوح من 21% لـ45%
قال إبراهيم أبو العطار، أمين عام نقابة المعاشات،:" علينا أن ندعو للرئيس السيسي بمزيد من التقدم والوفيق فيما هو قادم.. فهو يقوم بعمله على أكمل وجه"، متابعا: المواطن المصري مدرك تماما للأزمة العالمية.


وأضاف المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي وقراراته الأخيرة، دليل على أن الرئيس على قرب من الشارع المصري وما يحدث بداخله، مشددا على أن هناك مغرضين يريدون إفساد أي تقدم.

نقابة المعاشات: الزيادات بلغت 45% منذ نوفمبر الماضي
قال إبراهيم ابو العطار، أمين عام نقابة المعاشات، "إن المعاشات زادت بنسبة تتراوح من 21% إلى 45% خلال الفترة من شهر 11 الماضي وحتى أكتوبر القادم، مشددا على أن تلك الزيادات لم تحدث في تاريخ المعاشات.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأعوام الماضية، ساهمت كثيرا في تقليل وتخفيف حجم المعاناة الاقتصادية العالمية، متابعا:" لولا تلك الإجراءات لزادت المعاناة علينا".

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