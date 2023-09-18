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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة للدعم السريع.. بيان عاجل للجيش السوداني بشأن تطورات الأوضاع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم الإثنين، إن المليشيا المتمردة حاولت اليوم الهجوم على القيادة العامة، حيث اشتبكت معها قوات الجيش السوداني وأجبرتها على التراجع  بعد أن كبدتها  خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

وأعلن الجيش السوداني، في بيان على “فيسبوك”، “استمرارا لاعتداءاتها بحق المدنيين ، تقوم المليشيا المتمردة بتعمد قطع المياه  والكهرباء في أحياء  المهندسين وأم بدة والريف الجنوبي بأم درمان، وذلك لإجبارهم على النزوح عن منازلهم تمهيدا لنهبها أو الاستيلاء عليها أو استخدامها للأغراض الحربية، وفي ذات السياق قامت المليشيا اليوم بطرد (٢١) أسره بالفتيحاب  مربع(٧) من منازلهم لنفس الأسباب المذكورة”.

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وأضاف: “تواصل قواتنا أداء واجباتها الدستورية في الدفاع عن البلاد ودحر التمرد وهي بكامل جاهزيتها للتعامل مع كل المتغيرات التي يحاول المتمردون فرضها”.

الجيش السوداني الدعم السريع المليشيا المتمردة

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