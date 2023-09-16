الجيش السوداني: إصابة 40 مدنيا في قصف عشوائي للمليشيا المتمردة على أحياء سكنية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوداني قال إن المليشيا المتمردة حاولت، فجر اليوم السبت، الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت من دحرها وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول المليشيا على الفرار في وقت وجيز.

أضاف أنه لا تزال المليشيا المتمردة تواصل استهداف الأحياء السكنية بالقصف العشوائي، وقامت اليوم بقصف أحياء بانت والعباسية والموردة وما حولها ما أدى إلى جرح 40 مدنيًا.

أكدت القوات المسلحة السودانية أنها مستمرة في الرصد الدقيق لنوايا وتحركات العدو وأن قواته في كامل جاهزيتها لدحره.