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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطبيعة تصب غضبها علينا.. تامر أمين يحذر من تسونامي خطير يضرب إفريقيا

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

تحدث الإعلامي تامر أمين عن الأحداث المدمرة التي حدثت في مدينة درنة الليبية، وأن هذا التسونامي وهذه الفيضانات والسيول أدت إلى تدمير المدينة مخلفة ورائها الاف الضحايا والمفقودين والمشردين واللاجئين قائلا :" قلبنا اتعصر على أهالينا واشقائنا في ليبيا وايضا على الأبناء المصريين".


ونوه “أمين” من خلال برنامج" أخر النهار" المذاع على فضائية" النهار" إلى الزلزال الذي عاشته المغرب والذي اخلف عن ضحايا.

كيب تاون الافريقية تعرضت لتسونامي مثلما حدث لدرنة الليبية

واستطرد: أنه يوجد مدينة بأفريقيا تسمي “كيب تاون” وهي واحدة من اشهر المدن بجنوب أفريقيا وهي المدينة الكبري بعد مدينة جوهانسبرج الإفريقية، فقد تعرضت لتدمير كامل مثلما حدث في درنة الليبية تسونامي شديد ضرب المدينة، لافتا إلى أن منسوب البحر ارتفع عن معدله الطبيعي وخرج على المدينة مما ادى إلى غرق عدد كبير من الأهالي وتدمير الكثير من المنشآت والمقرات والمرافق الحيوية والاستراتيجية والمناطق العامة.


وعلق أمين على الكوارث الطبيعية التى تشهدها الدول قائلا:" الطبيعة تصب غضبها علينا بشدة وبقسوة".

الزلزال جنوب افريقيا درنة الليبية تسونامي منسوب البحر تامر امين

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