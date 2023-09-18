عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

الدمار في درنة
الدمار في درنة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنة الليبية، والتي اجتاحتها الفيضانات والسيول الأحد قبل الماضي وتسبب في دمار كبير بالمدينة الواقعة شرق البلاد.

وأعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في درنة إلى 3338 شخصا، بعد انتشال 55 جثة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي "استطعنا إنشاء مستشفيات ميدانية خلال وقت قصير، بالإضافة إلى القائمة والقادمة من الخارج"، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

وقال الوزير الليبي إن الوضع الصحي داخل مدينة درنة بدأ بالتعافي؛ حيث جرى إنشاء عدة مستشفيات في المدينة أحدها بقدرة استيعابية 150 سريرًا، بالإضافة إلى تفعيل 10 مراكز صحية، وإنشاء 6 مستشفيات بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، متابعًا: “نطمئن الجميع بأننا لم نسجل ما يدعو للقلق فيما يخص الوضع الوبائي”.

الفيضانات في مدينة درنة الفيضانات درنة الفيضانات والسيول عثمان عبدالجليل ضحايا الفيضانات في درنة ضحايا الفيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

إقالة جماعية.. بيان عاجل من الحكومة الليبية بشأن مدينة درنة المنكوبة

بعد كارثة الإعصار .. مظاهرة حاشدة في درنة

ترشيحاتنا

هل يجوز تقديم الصغار للإمامة لتشجيعهم على الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

فتح الله: الفوز على البنك الأهلي بداية قوية.. وهدفنا التواجد بمركز جيد

لا يسمع ولا يتكلم ولكن يقرأ القرآن بطريقة رائعة.. «عبدالكريم» يدهش عمرو الليثي

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ