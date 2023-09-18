ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنة الليبية، والتي اجتاحتها الفيضانات والسيول الأحد قبل الماضي وتسبب في دمار كبير بالمدينة الواقعة شرق البلاد.

وأعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في درنة إلى 3338 شخصا، بعد انتشال 55 جثة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي "استطعنا إنشاء مستشفيات ميدانية خلال وقت قصير، بالإضافة إلى القائمة والقادمة من الخارج"، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

وقال الوزير الليبي إن الوضع الصحي داخل مدينة درنة بدأ بالتعافي؛ حيث جرى إنشاء عدة مستشفيات في المدينة أحدها بقدرة استيعابية 150 سريرًا، بالإضافة إلى تفعيل 10 مراكز صحية، وإنشاء 6 مستشفيات بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، متابعًا: “نطمئن الجميع بأننا لم نسجل ما يدعو للقلق فيما يخص الوضع الوبائي”.