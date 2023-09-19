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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقرر المبادرة الرئاسية: فحص أكثر من 14 مليون طفل خلال العام الدراسي الجديد

فاتن عمارة أستاذ
فاتن عمارة أستاذ طب الأطفال

أكدت فاتن عمارة أستاذ طب الأطفال، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية،  أهمية المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم، ونجاحها في فحص 14 مليون طفل فى 30 ألف مدرسة خلال 3 سنوات.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه يوجد 2500 فرقة للمسح الطبي على الأطفال، وهناك تطوير كبير في عمليات المسح والأدوات المستخدمة، مشيرة إلى أنه يتم تدريب فرق المسح بشكل مستمر.

 اكتشاف أمراض الأنيميا والسمنة

وأشارت إلى أن المستحج يستهدف اكتشاف أمراض الأنيميا والسمنة، وهناك تحسن كبير في الؤشرات الصحية للأطفال، مستطردة أن أكثر من 900 ألف طفل في المرحلة الابتدائية يعانون الأنيميا.

وشددت فاتن عمارة أستاذ طب الأطفال، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية،  على أن هناك تحسن في مستويات الأداء من ناحية المسح أو تحسن سوء التغذية.

وذكرت أن هناك حملات توعية لفرق المسح والأسر والمعلمين، وتم إدخال مسمى المثقف الصحي للمبادرة في العيادات المختلفة، مستطردة:" محدش يقول لطفل يعاني السمنة يعمل رجيم".

وأوضحت أنه من المتوقع فحص أكثر من 14 مليون مليون طفل خلال العام الدراسي الجديد، مشددة على أن العلاج بالمجان.

المبادرة الرئاسية أمراض سوء التغذية التقزم 14 مليون طفل السمنة الانيميا سوء التغذية

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