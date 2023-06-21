أخطاء غير متوقعة تجعلك فريسة لمرض السكري

قالت دكتورة يكاتيرينا سيريبريكوفا أخصائية الأمراض الباطنية، هناك بعض الأخطاء التى تجعلنا نقع فريسة لمرض السكري من النوع الثاني.

وأضافت “ سيريبريكوفا" في لقاء لصحيفة "إزفيستيا"، أن هناك 4 أسباب أساسية لحدوث النوع الثاني من داء السكري ، وهي: الوراثة، والمعاناة من أمراض فيروسية، سوء التغذية، ونمط الحياة الخاطئ مثل الجلوس ساعات طويلة أمام الموبايل، وباستثناء عامل الوراثة، فالباقي عبارة عن أخطاء يمكن تجنبها .

أما خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بسبب مرض فيروسي فينتج عن إهمال اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاي منها مثل عدم الاختلاط الزائد والابتعاد عن الازدحام والتجمعات الزائدة وأخذ اللقاحات خاصة الأطفال لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بسبب الأمراض الفيروسية



وفى حالت كثيرة يكن الوزن الزائد والسمنة سببا لتطور النوع الثاني من مرض السكري عادات الأكل الخاطئة هي الأسباب الرئيسية المحفزة لتطور المرض خاصة الأطفال والمراهقين ويجب أن يحتوي الطعام على الخضروات والأسماك.

وتشير الطبيبة إلى أن الأطفال الذين يرضعون حليبا اصطناعيا هم أكثر عرضة لزيادة الوزن لأن الأطعمة الصناعية تحتوي على سعرات حرارية أعلى أما حليب الأم فهو حماية مناعية إضافية تنتقل من الأم إلى الطفل.

الكثير من الأشخاص يقضون وقتا طويلا في استخدام الأجهزة الإلكترونية وبالتالى ينخفض النشاط البدني يجب أن يمارس الأطفال نشاطا بدنيا متوسطا أو مكثفا مدة لا تقل عن 60 دقيقة، أما الكبار فلايقل عن 150-300 دقيقة في الأسبوع.