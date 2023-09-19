كرم جبر: في حرب 1973 كان مفهوم الأمن القومي العربي واحدا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في حرب ١٩٧٣ كان مفهوم الأمن القومي العربي واحد ، فأول دولة تهدد الأمن القومي العربي هي إسرائيل فكانت جامعة الدول العربية تجتمع من سنة ١٩٤٥ مناصرة للقرارات مناصفة للقضية الفلسطينية فكل دولة لها خصم مختلف عن الآخر، وأصبح دور مصر قويا وثابتا وراسخا وتلجأ إليها كل الدول.



وأصبح القاسم المشترك الذي يهدد الامن القومي هما الجماعات الإرهابية التي نشرت الرعب والزعر في كل الدول العربية، فمر ٥٠ عاما على الانتصار في حرب اكتوبر ١٩٧٣، فمن المهم أن نعظم الروح القوية ونستلهم روح أكتوبر.



