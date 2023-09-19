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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس التصديري للأدوية يبحث زيادة الصادرات إلى السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية ، اجتماع ضم عدد من شركات الأدوية، لبحث آليات التصدير إلي السودان في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان التي تسمح بدخول منتجات المصانع المسجلة بالسودان حتى لو كانت رخصت دواء واحد فقط.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري ، إن المجلس ناقش في اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلي السودان خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اتخاذ قرار في السودان يسمح للمصانع المصرية التي سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كافة منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة الي تسجيل جميع المنتجات.

وأشار الدكتور ماجد جورج، إلي أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلي السوق السوداني وسط زيادة ملحوظة في الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتاً إلي أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخري.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية و المستلزمات الطبية الأكثر طلباً في السودان حالياً ، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة في مصر أعضاء المجلس التصديري من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.

وكشف الدكتور ماجد جورج، أن صادرات مصر من الأدوية إلي السودان بلغت 37 مليون مليون دولارفي عام 2022، لافتاً إلي أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلي 300 مستحضر دوائي غير مسجل.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المجلس يسعي إلي استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها في المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.

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