عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء: مناطق محددة ستواجه ظواهر مناخية خطيرة مستقبلاً.. تعرف عليها

علماء | مناطق محددة
علماء | مناطق محددة ستواجه ظواهر مناخية خطيرة مستقبلاً

كشفت دراسة تم نشرها في مجلة Earth's Future أن تغير المناخ الحاد الذي تشهده الأرض الآن سيتسبب في حدوث ظواهر مناخية خطيرة في المستقبل خاصة لعدة مناطق.

وأكدت الدراسة أن ظاهرة اندماج هطول الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة ستصبح أكثر انتشارًا وحدة وتواترًا. كما أن هذه الظاهرة ستحدث أكثر من الظروف المناخية الحارة والجافة. موضحة أن الظروف المناخية الرطبة والحارة عندما تضرب الأرض تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة أولًا ثم تجفيف التربة وتقليل قدرتها على امتصاص الماء ثانيًا.

الانهيارات الأرضية والفيضانات

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيجعل من الصعب اختراق الأمطار للتربة، وبالتالي ستمتد الأمطار على طول السطح مسببة الانهيارات الأرضية والفيضانات وتلف المحاصيل.

مناطق ستعاني من الجفاف

وقال هايجيانغ وو، الباحث في جامعة نورثويست إيه آند إف الصينية، والمؤلف الرئيسي للدراسة أن نتائج الدراسة تفيد بأن بعض المناطق ستصبح أكثر جفافًا وستعاني من ارتفاع في درجات الحرارة مع نهاية القرن الحالي إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع وهي الأمازون وجنوب افريقيا وبعض أجزاء من أوروبا.

مناطق ستعاني من الأمطار

وتابع مؤلف الدراسة الرئيسي نتائج دراسته مؤكدًا أن هناك بعض المناطق الأخرى التي ستعاني من المزيد من هطول الأمطار مثل أستراليا ووسط أفريقيا وشرق الولايات المتحد وجنوب وشرق آسيا. مضيفًا أن الظواهر المناخية الخطيرة الحارة والرطبة ستغطي مساحة أكبر من الكرة الأرضية وستكون أكثر حدة من الظواهر الخطيرة الحارة والجافة.

كما أوضح العلماء بالدراسة أن المناطق المحتمل أن تتضرر بشدة من الظواهر المناخية الخطيرة الحارة والرطبة هي المناطق المكتظة بالسكان والمعرضة فعليًا لحدوث تقلبات جيولوجية مثل التدفقات الطينية أو الانهيارات الأرضية. هذا إلى جانب المناطق التي تنتج محاصيل عدة للعالم.

وقال هايجيانغ وو، المؤلف الرئيسي للدراسة، أنه يجب إدراج هذه الظواهر الخطيرة الحارة والرطبة في استراتيجيات إدارة المخاطر، فإذا تم تجاهل خطورة الظواهر المناخية المتطرفة والمركبة والحارة هذه ولم نستطع اتخاذ إنذار مبكر كاف لها، فسنتعرض لتأثيرات خطيرة على أمن الطاقة والغذاء والمياه بشكل لا يمكن تصوره.

مجلة Earth s Future تغير المناخ ظواهر مناخية خطيرة في المستقبل هطول الأمطار ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

موضوعات متعلقة

بعد 54 عاما.. الكشف عن هوية قاتل أمريكي استهدف حياة الأزواج الجدد!

أكد الأطباء عجزها عن المشي والكلام فأصبحت عارضة أزياء شهيرة بأمريكا.. تفاصيل

3 دول متقدمة تصنف الأعلى في معدلات الإساءة للمرأة.. احذريها!

جزيرة سياحية تحوّلت لـ كابوس مرعب في أذهان الإيطاليين.. تعرف على الأسباب

بريطانية ذهبت لإجراء عملية تجميل في تركيا فتوفيت.. والسبب غريب

«الكريملين» يؤكد تمتعه بصحة جيدة|خبراء: بوتين سيموت قبل نهاية الخريف بسبب هذا المرض

تقتل البيئة وغير آمنة.. 3 معلومات صادمة عن المياه المعدنية

وفاة ملياردير برازيلي وزوجته في قصرهم الفاخر بسبب مدفأة

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بمدينة نصر بعد حريق في مخزن| صور

التنمية المحلية تعلن عن وظائف شاغرة بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 19_9_2023

مرتضى منصور ينتظر حكما بعد قليل في قضية جديدة

إحداهما ستتجه لمصر.. أوكرانيا: تحميل سفينتين بالقمح في ميناء تشورنومورسك

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ