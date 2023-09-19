تكريم 50 تلميذا من رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بشمال سيناء

شهد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة ، حفل تخرج أطفال المدارس الرسمية للغات بمقر مدرسة الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود الرسمية المتميزة للغات دفعة 2022..2023م.

حيث تم تكريم 50 طفلا وطفلة من المدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة وكذلك تكريم معلمات رياض الأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان في استقباله محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، و بدأ الحفل بالسلام الوطني ، ثم كلمة ترحيب باللغتين العربية والإنجليزية قدمتها الطفلة هنا ، والطفلة جوديثم تلاوة قرآن كريم للطفل أسر علي .



الفقرات الفنية:

وتضمن حفل التكريم تقديم العديد من الفقرات الفنية للاطفتل منها:

فقرة سلامي أطفال كي جي 2،ثم فقرة أمسك في حلمك أطفال كي جي 2

ثم كلمة الطفل أنس أحمد والطفلة رقية عن التخرج.

وفقرة يا معافر أطفال كي جي 2، ثم الفقرة الوطنية أطفال كي جي 2.

كما تم تكريم الأطفال والذى يبلغ عددهم (٥٠) طفلا وطفلة ،و تكريم معلمات رياض الأطفال .

وقد أهدت إدارة المدرسة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل الوزارة ، درع المدرسة وذلك تقديراً لجهودهما المبذولة ولدعمها المستمر للعملية التعليمية بالمحافظة .