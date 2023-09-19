غدا الأربعاء.. قافلة بيطرية مجانية بكوم اللوفى بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا تنظيم قافلة بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين بالمجان غدا الأربعاء في قرية كوم اللوفى بمركز سمالوط في إطار مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية والوصول إلى القرى الأكثر احتياجا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن المديرية تنفذ تلك القوافل بشكل دورى، بهدف نشر الوعي وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالإضافة إلى عقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين وتقديم أوجه الدعم للمربين.