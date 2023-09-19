آليات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل في القانون الجديد

شمل مشروع قانون العمل الجديد، عدة آليات لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل، وضمان توفير السلامة المهنية لهم ، فقد كفل لهم القانون الحفاظ على حياتهم في المقام الأول.

فى هذا الصدد ، نصت المادة (218) من القانون على أن تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:

1. الوطأة الحرارية والبرودة.

2. الضوضاء والاهتزازات.

3. الإضاءة.

4. الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).

5. تغيرات الضغط الجوي.

6. مخاطر الانفجار.

7. كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.

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كما تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).



وطبقًا للقانون ، تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص ما يأتى:



1. كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة.

2. كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.

3. كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.