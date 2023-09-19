شاهد|كريستيانو رونالدو يخطف القلوب بفيديو لقائه مع طفل بكى بسببه في إيران

كريستيانو رونالدو يخطف القلوب..يحظى اللاعب الاسطوري كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال الأشهر في التاريخ، بجماهيرية عريضة في ناديه العربي المنضم اليه حديثا فضلا عن جماهيرية عالمية غير مسبوقة نظرا لتوالي مواقفه الانسانية داخل وخارج الملعب واهتمامه بالاحداث الاجتماعية خاصة في المنطقة العربية.





ومؤخرا تصدر الدون صفحات الجرايد ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ان حقق حلم طفل ايراني بكى وهو يتمنى رؤية كريستياني والتقاط الصور معه وذلك خلال زيارة نادي النصر الى ايران قبل الاستعدادات لمواجهة نادي بيرسيبوليس الايراني في دوري ابطال اسيا اليوم.



وحظي مهاجم النصر باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران، أمس الإثنين، حيث هتفت الجماهير باسمه ولوحت له عشية المباراة.





طفل يبكى بسبب كريستيانو رونالدو



لكن مقطع فيديو لطفل إيراني يبكي بعد منعه من لقاء "الدون"، انتشر بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أن أصداءه وصلت إلى إدارة نادي النصر.

فبعد وقت قصير من انتشار الفيديو، أدخل الطفل إلى غرفة رونالدو لمقابلة نجمه المفضل والتقاط الصور معه، وفق لقطات نشرها النصر لاحقًا.

وكتب حساب النادي السعودي على منصة "إكس"، "توتير" سابقًا، مع الفيديو: "كرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثير. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك".

🚨🚨🚨— بعدسة المركز الإعلامي :



توثيق مقابلة الطفل للأسطورة كريستيانو رونالدو 😂💛💛💛pic.twitter.com/pNrya4uD2H — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 18, 2023



