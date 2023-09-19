وكيل تعليم شمال سيناء يتابع ورشة كيفية تقييم المهارات والمعارف المختلفة للطفل

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء، ورشة العمل المقامة لمعلمات رياض الأطفال بمدرسة عمرو ابو هنديه الرسمية المتميزه للغات بالعريش ، حول كيفية تقييم المهارات والمعارف المختلفة للطفل.، بناءا على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.



سجلات التخطيط:

وقد تضمنت فعاليات الورشة عرض نماذج للسجلات المطلوبة على مستوى القاعة وعلى مستوى الروضة .. مثل سجل الحالات الخاصة وسجل الانشطة الاجتماعية وسجل التخطيط والتحضير وسجل التنمية المهنية وسجل التقييم ، وغيرها من السجلات الخاصة بالجوده .



كذلك تضمن التدريب الاساسيات الموجودة بكل قاعة ، والتقييم المنظم والتخطيط الجيد لطفل الروضة ، بما يساعد المعلمه في تحقيق نواتج التعلم للاطفال وتنمية مهارتهم المختلفة واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها والوقوف على جوانب القصور ومعالجتها .

وتضمنت عمليات التقييم جميع مواد المنهج مثل اللغة العربية والقيم الاخلاقية واللغه الانجليزيه .



وقد استهدفت ورشة العمل جميع معلمات رياض الاطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغاتعلى مدى يومين.، وضم الفريق المشارك في اعداد التطبيقات التربوية الخاصة بالتقييم :ريم محمود ، وهدير محمد ، وولاء رضوان ، و عبير زايد ، ونهى الشريف .



