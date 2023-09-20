عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عثر عليها بعدما فارقت الحياة.. الابن يكتشف كارثة عند زيارته لوالدته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الابن الذى خرج لزيارة والدته التي تقيم بمفردها بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يتخيل أنه حينما سيصل إليها سيجدها قد فارقت الحياة، لتتكشف الجريمة الشنيعة، التي ارتكبها أحد أقاربها بهدف سرقتها.

ذهب الابن ليزور والدته المسنة التي تعيش بمفردها، ولكنه فوجىء بجريمة، حيث تتبع أحد أقارب مسنة تقيم في محافظة القليوبية خطواتها وأيقن تماما أنها تعيش بمفردها وانتهز الفرصة وذهب إليها وأنهى حياتها لسرقتها. 

حبس المتهمين بإصابة 7 أشخاص بفقد أبصارهم بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل دفاعا عن حياتها بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية ، من كشف ملابسات قضية قسم ثاني شبرا الخيمة التي راحت ضحيتها سيدة مسنة تعيش بمفردها عثر عليها نجلها وقد فارقت الحياة داخل مسكنها.

أحداث الواقعة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنها.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل مسنة من أقاربه لسرقتها بالاكراه، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

 

 

 

 

 

أحداث الواقعة الجريمة الواقعة شبرا الخيمة امه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة

عثر عليها بعدما فارقت الحياة.. الابن يكتشف كارثة عند زيارته لوالدته

مصرع 215 جنديًا.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على دونيتسك

مقدم 25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة

بسبب معاكسة فتاة| القبض على 8 سودانيين لتورطهم في إنهاء حياة آخر بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ