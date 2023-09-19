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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوات معادية لـ موسكو.. بيان عاجل من روسيا بشأن علاقات أرمينيا بالغرب

روسيا وأرمينيا
روسيا وأرمينيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا غير راضية عن تصريحات أرمينيا بأن العلاقات الثنائية لن تتأثر بتحركاتها الواضحة المناهضة لـ موسكو.

وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا أن نكون راضين عن تصريحات السلطات في أرمينيا بأن خطواتها الأخيرة والاتصالات الواضحة المناهضة لـ روسيا مع نظام كييف، وكذلك مناوراتها المشتركة مع الولايات المتحدة، لا يمكن أن تؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقة بين أرمينيا وروسيا. 

وحذرت زاخاروفا أرمينيا من خلق ظروف مواتية لـ واشنطن وبروكسل لمتابعة مسار سياسي قالت إنه معادٍ تجاه روسيا. 

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نتوقع أن تدرك أرمينيا خطورة الحملة الأخيرة للغربيين، ونأمل أن تكون الحكومة الأرمينية حكيمة بما يكفي من الناحية السياسية لاتخاذ قرارات تعود بالنفع على بلادها والمنطقة بأكملها".

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