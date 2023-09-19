تسريب المواصفات الرئيسية لسلسلة Redmi Note 13 من شاومي

أكدت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية "شاومي" Xiaomi أنها ستطلق الجيل التالي من سلسلة Redmi Note 13 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفقا لتقرير من موقع gizmochina التقني، أعلنت العلامة التجارية "شاومي" أن السلسلة الجديدة سوف تضم ثلاثة موديلات مختلفة وهما Redmi Note 13 Pro، وRedmi Note 13 Pro Plus، وRedmi Note 13 Yibo Edition. ومع ذلك، التزمت الشركة الصمت بشأن طراز Redmi Note 13 الأساسي الذي من المتوقع الإعلان عنه بشكل منفصل في وقت لاحق.

Redmi Note 13 Pro

شاركت مدونة التكنولوجيا الصينية Digital Chat Station مزيدًا من التفاصيل حول سلسلة "ريدمي نوت 13"، و أكد المسرب الشهير المعروف بأخباره الموثوقة أن النماذج سيتم تشغيلها بواسطة معالج "كوالكوم" وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 7s Gen 2 المستخدمة مع الهواتف متوسطة المدى، وسيتم بناء مجموعة الشرائح الجديدة من السيليكون، بدقة تصنيع 4 نانومتر، من سامسونج Samsung وتتميز بوجود أربعة نوى كبيرة بتردد ساعة يبلغ 2.4 جيجا هرتز بالإضافة إلى أربعة نوى موفرة للطاقة بتردد 1.95 جيجا هرتز.

تم تجهيز وحدة المعالجة المركزية في هاتف شاومي ريدمي نوت 13 أيضًا بمودم X62 ونظام اتصال FastConnect 6700، بالإضافة إلى ثلاثة مزودي خدمة إنترنت 12 بت يدعمون التصوير بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل. تقترن مجموعة الشرائح ثماني النواة أيضًا بوحدة معالجة الرسوميات من Adreno.

Redmi Note 13 Pro

ستحتوي سلسلة Redmi Note 13 بأكملها أيضًا على شاشة مرنة تحمي العين من الضوء الأزرق الضار،كما أن طراز Redmi Note 13 Pro يتميز بشاشة ذات حواف مسطحة بينما يقال إن Note 13 Pro + الأعلى في الأداء والإمكانيات سيحتوي على شاشة منحنية الحواف.

بالنسبة لإعداد الكاميرا والتصوير الفوتوغرافي، سيتم تجهيز الهواتف الذكية المتميزة بمستشعر خارجي HP3 بدقة 200 ميجابكسل تم تخصيصه بشكل مشترك بواسطة ISOCELL من سامسونج. وسيحتوي الجهاز أيضًا على مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت DigitalChatSattion أيضًا أن Note 13 Pro + سيكون لها أيضًا بها منفذ جديد بالإضافة إلى منافذ الميكروفون ومكبر الصوت وجهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء. هناك أيضًا تكهنات بأن Pro + سيأتي أيضًا مع تصنيف فئة IP68 المقاوم للغبار والماء.

سيتم الإعلان رسميا عن سلسلة Redmi Note 13 Pro في 21 سبتمبر الحالي.