هواوي تستعد لإطلاق أكبر تابلت لها على الإطلاق MatePad Pro 13.2

أكدت شركة هواوي Huawei عملاق التكنولوجيا الصينية أنها ستويح الستار عن جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 13.2 في 25 سبتمبر في الصين وهو يأتي بأكبر شاشة على الإطلاق مقاس 13.2 بوصة، أكبر جهاز لوحي في تاريخ هواوي.

في السطور التالية نلقي نظرة عن كثب على مواصفات الجهاز اللوحي المنتظر من “هواوي” وما يمكن توقعه من الكمبيوتر اللوحي وفقا لتسريبات موقع gizmochina.

Huawei MatePad Pro 13.2

مواصفات Huawei MatePad Pro 13.2 (تسريبات)

يشير الملصق الرسمي إلى أن جهاز “هواوي” MatePad Pro 13.2 سيتميز بشكل و تصميم نحيف بالإضافة إلى خفة الوزن، مع إطار نحيف للغاية حول الشاشة وذلك لتوسيع مساحة الشاشة لتقدم فيديوهات وصور نابضة بالحياة والحيوية خاصة مع الأفلام والمسلسلات والببرامج الترفيهية. ومع شاشته الأكبر، من المتوقع أن يحقق نسبة شاشة إلى جسم رائعة، مما قد يضع معيارًا جديدًا لصناعة التابلت.

Huawei MatePad Pro 13.2

يشير تضمين شاشة عرض أكبر إلى أنه يمكن تجهيز جهاز MatePad Pro 13.2 بإعداد كاميرا ثنائي في اللوحة الخلفية جنبًا إلى جنب مع مكونات تشبه 3D ToF للتعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، مع دعم الإيماءات للتشغيل بدون استخدام اليدين.

يقال أن جهاز MatePad Pro 13.2 قد يحتوي على معالج من Kirin 9000s، والتي تعمل أيضًا على تشغيل تشكيلة Mate 60 وهاتف هواوي Mate X5 القابل للطي.

يشير وجود اللوجو NearLink StarLight على الملصق الدعائي إلى أن جهاز MatePad Pro 13.2 سيكون مزودًا بتقنية اتصال StarLight، وهي تقنية للاتصال اللاسلكي قصير المدى تم طرحها مؤخرًا وتجمع بين نقاط قوة البلوتوث والواي فاي. ويتميز بالعديد من المزايا، بما في ذلك استهلاك طاقة أقل بنسبة 60%، وسرعة أعلى بستة أضعاف، وتأخير بنسبة 1/30، ودعم عدد أكبر من اتصالات الشبكة مقارنة بالاتصالات اللاسلكية التقليدية.

يبدو أن جهاز MatePad Pro 13.2 سيدعم قلم رقمي جديد من نوعه مع سرعة أكبر في الاستجابة بفضل تقنية اتصال StarLight، مما يوفر تجربة كتابة مماثلة لاستخدام الورق الفعلي والقلم مع الحفاظ على عمر البطارية. يقال أيضًا أن جهاز MatePad Pro 13.2 يدعم الشحن اللاسلكي.