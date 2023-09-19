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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو أدهم: أتمنى إجراء انتخابات الزمالك في جو من الشفافية

صدى البلد

أكد عمرو أدهم المرشح علي عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك وبقائمة كابتن حسين لبيب أن مشهد الزمالك الحالي هو مشهد جديد ويدعو فيه كل زملكاوي محب و مخلص لناديه إلي الاحتفال بلحظات الانتصار واسترداد النادي.

 

وأضاف عمرو أدهم أن قيمة وتاريخ وحاضر ومستقبل الزمالك وتأثيره في تشكيل وجدان الملايين من الجماهير العاشقة ستكون داعما كبيرا من أجل العودة علي المسار الصحيح.

 

وأكمل حديثه وقال "تخلص الزمالك من إدارة نرجسية أثقلته بالديون والخلافات  وحاولت خلال عقدين طمس وتشويه تاريخ النادي ورموزه وصدرت صورة إعلامية لا تليق بتاريخ ومكانة النادي التي صنعها العظماء والشرفاء من إدارات النادي علي مدار تاريخه".

 

وأكد "النادي في مرحله فارقة من تاريخه وأتمنى أن تجري الانتخابات في جو من الشفافية وأن تفرز مجلس متجانس يستطيع التعامل مع التحديات الإدارية والمالية والاجتماعية والرياضية وأن يعيد النادي إلي مكانته التي يستحقها".

 

وشدد علي أنه يتشرف بوجوده في القائمة الموحدة برئاسة الكابتن حسين لبيب التي تم اختيارها بعناية شديدة وتملك التجانس والفكر والقدرة علي التنفيذ وتضم قامات رياضية أسهمت في إضافة بطولات للنادي وكفاءات إدارية واقتصادية لها نجاحات واتصالات ستسهم في إعادة تأهيل النادي ماليا وتسويقيا كما أنها تضم عناصر شابة واعدة ستكون في المستقبل القريب من قيادات  النادي.

 

وأكمل حديثه " جسدت القائمة الموحدة مبدأ انكار الذات والسعي إلي إعلاء مصلحة النادي في سابقه تاريخية بانتخابات الأندية من خلال مشهد رائع باختيار الكابتن أحمد سليمان الانضمام إلي القائمة الموحدة.

 

واختتم حديثه لصدي البلد  وقال "أدعو لأعضاء الجمعية العمومية بالتوفيق أثناء الانتخابات في اختيار مجلس متجانس يرتقي إلي تحقيق طموحات أعضاء الجمعية العموميه وجماهير النادي.

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