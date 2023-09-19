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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حاجات لازم تتأكد منها قبل تنزيل iOS 17 على iPhone.. اتبع هذه الخطوات

iOS 17
iOS 17

طرحت شركة "آبل" الأمريكية أحدث نظام تشغيل لهواتفها الذكية "آيفون" وهو إصدار الـ iOS 17 متوفر الآن لجميع الأجهزة المتوافقة.

وفقا لتقرير موقع cnet يتضمن هذا التحديث الأخير مجموعة كبيرة من الترقيات أبرزها وضع الاستعداد الجديد وملصقات لجهات الاتصال ومجموعة من التعديلات والترقيات غايتها تحسين تجربة المستخدم مع الهاتف ولكن قبل البدء في ترقية هاتفك إلى iOS 17، ستحتاج أولاً إلى إجراء عدد من الخطوات.

iOS 17

أولا: تأكد من توافق هاتفك مع iOS 17

سيتعامل جهاز  iPhone  الخاص بك مع تحديث iOS 17 بنفسه، ولكن يمكنك القيام ببعض الأشياء للتحضير قبل تثبيت أحدث إصدار من iOS. قبل أي شيء قم بالتأكد من توافق هاتفك من النسخة الجديدة.

لن يتلقى كل جهاز iPhone تحديث iOS 17 الجديد. ستحتاج إلى طراز iPhone أحدث نسبيا، على الأقل طراز iPhone XR أو XS، اللذين تم إصدارهما في عام 2018.

إلى جانب iPhone XR وXS وXS Max، فإن iPhone 11 وiPhone SE (الجيل الثاني وما فوق) وiPhone 12 وiPhone 13 وiPhone 14 ستدعم جميعها نظام التشغيل iOS 17، بعد ذلك، قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك.

iOS 17

ثانيا: قم بنسخ جهاز آيفون

وهو إجراء احترازي لأخذ بعض الاحتياطات الأساسية قبل التحديث إلى نظام التشغيل الجديد. للتأكد من أن جميع بياناتك الشخصية في أمان وموجودة، يجب عليك عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك قبل التحديث. سيمنحك ذلك أيضًا خيار العودة إلى iOS 16 إذا وجدت أن iOS 17 ليس مناسبًا لك.

مع تفعيلك للإعدادات الافتراضية، سيقوم جهاز iPhone الخاص بك بعمل نسخة احتياطية لبياناتك بانتظام أثناء ساعات النوم، في حالة الاتصال بشبكة واي فاي. ومع ذلك، إذا كانت هذه الميزة معطلة لسبب أو لآخر قم بتفعيلها مع تنشيط النسخ الاحتياطي التلقائي.

وانتقل إلى الإعدادات ثم انقر فوق اسمك ثم اختر iCloud ثم iCloud Backup ثم الضغط على "النسخ الاحتياطي الآن"Back Up Now  لعمل نسخة احتياطية لجهازك بطريقة مانيوال.

ويمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك باستخدام Finder على كمبيوتر Mac. قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بالكمبيوتر، وافتح Finder، وحدد جهازك، ثم قم بإنشاء نسخة احتياطية. 

iOS 17

ثالثا: قم بخطوات تحضيرية

تأكد من توصيل جهاز iPhone الخاص بك مصدر للطاقة، أو البطارية أكثر من 50% ولكن من الأفضل توصيل هاتفك بالشاحن أثناء التحديث. حتى إذا كنت متصلاً بالكهرباء، يجب أن يكون مستوى البطارية أكثر من 20% لتثبيت iOS 17.

الاتصال بشبكة Wi-Fi، لأنك لن تتمكن من تنزيل iOS 17 باستخدام بيانات هاتفك المحمول، لذا اتصل بشبكة Wi-Fi مستقرة قبل بدء التثبيت.

قم بإخلاء مساحة تخزين كافية. سيكون حجم ملف iOS 17 عدة جيجابايت، وإذا نفدت مساحة التخزين لديك، فستحتاج إلى مسح بعض المساحة قبل أن تتمكن من تنزيل iOS 17 وتثبيته. انتقل إلى الإعدادات > عام > iPhone Storage لحذف الملفات الكبيرة و تطبيقات.

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تحقق من هذه الحيل السهلة لتحسين سعة تخزين iPhone الخاص بك لتوفير مساحة خالية أكبر.

وبمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات ستكون جاهزًا لتنزيل iOS 17 وتثبيته. افتح جهاز آيفون الخاص بك وانتقل إلى الإعدادات ثم انقر عام ثم اختر تحديث البرنامج Software Update. انتظر بضع ثوانٍ حتى يظهر التحديث ثم اضغط على التثبيت الآن لنظام التشغيل iOS 17 .

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