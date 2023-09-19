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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري بعنوان " الزواج العرفي وخطورته على الفرد والمجتمع " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه قام الشيخ أحمد السيد عبد الهادي من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة الدينية والتي سوف تتحدث فيها عن الزواج العرفي الظاهرة الاجتماعية التي تؤرق أمن وسلامة المجتمع لما يترتب عليها من ضياع لحقوق الزوجة والأولاد لافتقاده لبعض الشروط التي تتوافر في الزواج الشرعي "مثل الرضا والقبول والولي والشهود والصداق" ويبين الأسباب والدواعي للزواج العرفي والآثار السيئة المترتبة عليه ويستعرض بعض الحلول للحد من هذه الظاهرة السيئة.

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