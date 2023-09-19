جوتيريش: يجب احترام ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالسلام

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه خلال العام الماضي تم التركيز على اتفاقيات للحفاظ على التنوع وحماية البحار ومواجهة تغير المناخ.

وقال أنطونيو جوتيريس، في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، :" هناك تحديات كثيرة يمر بها العالم وما نحتاجه هو العزيمة لمواجهتها".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، “نحن شعوب الأمم المتحدة عازمون على وقف الحروب ومواجهة المشاكل وعازمون على احترام حقوق الإنسان وتحقيق الرفاهية لكل الشعوب”.

وتابع "يجب احترام ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالسلام، ولكننا نرى زيادة في النزاعات والفوضى حل العالم ولو كل دولة قامت بالتزاماتها وفقا للميثاق فسوف ينتشر السلام".

وأكمل جوتيريش، حديثه "الحرب تعتبر انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وهناك تهديد نووي حول العالم يضعنا في خطر".