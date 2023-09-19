ندعم التوسع.. الرئيس الأمريكي يعلن موقف الولايات المتحدة من النظام العالمي الجديد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم إصلاح الأمم المتحدة والخروج من حالة الجمود توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته في الدورة الـ78 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة: "قمنا بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك".

وتابع بايدن: "نحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات والآراء في مجلس الأمن الدولي من أجل الخروج من حالة الجمود التي تطغى عليه".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم إتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنك الدولي وتعزيز تمويله للبلدان النامية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد بايدن على الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الجميع لجعل المؤسسات الدولية أكثر فعالية وكفاءة وشمولا، لاتفا إلى أن واشنطن ملتزمة بالاستدامة وتعترف أن النظم العالمية يجب أن تتطور لعالم أكثر سلمية.

وقال بايدن أمام الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى لعالم أكثر أمنا ورخاء ومساواة لجميع الشعوب، مشيرا إلى أنه ما من أمة قادرة على مواجهة تحديات اليوم بمفردها ونعرف أن مستقبلنا مرتبط بمستقبل الدول الأخرى.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن بقاء أكثر من مليار شخص في العالم في دائرة الجوع والفقر.