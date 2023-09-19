بايدن: جمع 600 مليار دولار لمبادرة البنية التحتية بحلول عام 2027

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، لافتا إلى أنه سيتم جمع 600 مليار دولار لمبادرة البنية التحتية بحلول عام 2027.

وأضاف بايدن خلال كلمته في انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تحشد تحالفات قوية في كل أنحاء العالم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة رفعت مستوى شراكتها مع الهند واليابان وأستراليا وحققنا تقدما ملموسا لشعوب المنطقة، لافتا إلى أن واشنطن ستدافع عن الديمقراطية العالمية لتحقيق الأمن والأمان.

وعلى جانب آخر، قال بايدن إن الولايات المتحدة تدعم إصلاح الأمم المتحدة والخروج من حالة الجمود توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قمنا بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك".

وتابع بايدن: "نحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات والآراء في مجلس الأمن الدولي من أجل الخروج من حالة الجمود التي تطغى عليه".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم إتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنك الدولي وتعزيز تمويله للبلدان النامية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.