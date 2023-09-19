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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل بروستد دجاج مثل المطاعم

طريقة عمل بروستد
طريقة عمل بروستد دجاج  

تعتبر طريقة عمل بروستد دجاج، وهي واحدة من أشهر الوجبات السريعة المنتشرة في مطاعم عالمية، والتي يقبل على تناولها الكبار والصغار، وهي عبارة عن قطع دجاج مضاف إليه البهارات ومقليًّا بطريقة تجعله مقرّمشًا.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بروستد دجاج كالمطاعم، وهي إحدى الأكلات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد..

 

طريقة عمل بروستد دجاج

 

طريقة عمل بروستد دجاج

 

مقادير طريقة عمل بروستد دجاج :

للدجاج :

½ 1 كوب حليب سائل

1 بيض

3 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة أوريجانو

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1 دجاجة مقطعة

زيت غزير للقلي

 

للتغطية :

½ 1 كوب طحين

3 ملعقة كبيرة نشا

10 جرام بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة أوريجانو

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة عمل بروستد دجاج :

_ نضع في بولة كبيرة كل من: الحليب السائل، البيض، الخل الأبيض.

_ يضاف: الزنجبيل، بصل بودرة، ثوم بودرة، الكركم، الأوريجانو، البابريكا، الفلفل الأسود، الملح.

_ نقلّب جميع المكوّنات السابقة جيّدًا بمضرب يدوي حتى تتجانس.

_ صنع باستخدام السكين ثقوبًا وشقوقًا في قطع الدجاج، ثم نضع الدجاج في خليط الحليب.

_ نغطّ البولة بورق نايلون ونترك الدجاج منقوعًا في خليط الحليب داخل الثلاجة لمدّة ساعتين.

_ نخلط في بولة أخرى كل من: الطحين، النشا، البيكنج باودر، الزنجبيل، بصل بودرة، ثوم بودرة، الكركم، الأوريجانو، البابريكا، الفلفل الأسود، الملح.

_ نخرج قطع الدجاج من الثلاجة بعد مرور فترة النقع، ثم نغمس كل قطعة من الدجاج في خليط الطحين جيّدًا ثم نرصّها في صحن كبير.

_ نكرر الخطوة السابقة مع جميع قطع الدجاج الموجودة لديكِ.

_ نضع الزيت الغزيرة في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن يسّخن نضع قطع الدجاج المغمّس بخليط الطحين حتى يُقّلي يصبح مقرّمشًا ذا لون ذهبي، ويتم تناولها بجانب البطاطس المقليّة.

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