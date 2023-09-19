استشاري أطفال: الرضاعة الطبيعية ينقصها وجود فيتامين د

أكد الدكتور هاني فكري، استشاري طب الأطفال، أن فيتامين د هام وضروري كثيرا للأطفال والكبار ويعمل كهرمون للجسم، وله دور في العديد من العمليات الحيوية المنتشرة بالجسم.

وأوضح "فكري"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 تقديم حنان الحسيني، أن فيتامين د مُحبب للدهون لذلك يجب أن يتواجد بالجسم نسبة دهون كافية حتى يقوم بالوظائف الخاصة به.

أعراض نقص فيتامين د

وكشف استشاري طب الأطفال، أعراض نقص فيتامين د بالجسم وهي: (الضعف العام والوهن السريع، ألم دائم بالعضلات، نقص بالمناعة لارتباطه بها، وغيرها)، موضحا أن فيتامين د مٌنشط للمناعة وله دور في الحماية من الخلايا السرطانية، والنشاط الذهني بجانب أنه مسئول أيضا عن الحالة المزاجية للفرد والنوم.

خطورة نقصه لكبار السن

ونوه، بأن فيتامين د يمكن أن يرتبط بعدة أمراض فهو يعمل على بطء استجابة الجسم للأدوية في حالة نقصه بالجسم، منوها بأن نقصه بأعمار الشيخوخة وكبر السن يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بشلل الرعاش وأمراض أخرى خاصة بالشيخوخة.

ولفت، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضد التشنجات العصبية يحتاجوا دعم بفيتامين د بشكل كبير، موضحا أن هناك مراحل عمرية تتطلب جرعات منه بشكل عالي مثل: فترة الحمل والولادة والرضاعة، لافتا إلى أن الرضاعة الطبيعية ينقٌصها وجود فيتامين د وبالتالي يوصى بأخذ الفيتامين من اليوم الأول بعد الولادة والاستمرار عليه على الأقل سنة والتي يمكن أن تمتد أكثر.