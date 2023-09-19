عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أطفال: الرضاعة الطبيعية ينقصها وجود فيتامين د

صدى البلد

أكد الدكتور هاني فكري، استشاري طب الأطفال، أن فيتامين د هام وضروري كثيرا للأطفال والكبار ويعمل كهرمون للجسم، وله دور في العديد من العمليات الحيوية المنتشرة بالجسم.

وأوضح "فكري"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 تقديم حنان الحسيني، أن فيتامين د مُحبب للدهون لذلك يجب أن يتواجد بالجسم نسبة دهون كافية حتى يقوم بالوظائف الخاصة به.

أعراض نقص فيتامين د

وكشف استشاري طب الأطفال، أعراض نقص فيتامين د بالجسم وهي: (الضعف العام والوهن السريع، ألم دائم بالعضلات، نقص بالمناعة لارتباطه بها، وغيرها)، موضحا أن فيتامين د مٌنشط للمناعة وله دور في الحماية من الخلايا السرطانية، والنشاط الذهني بجانب أنه مسئول أيضا عن الحالة المزاجية للفرد والنوم.

خطورة نقصه لكبار السن

ونوه، بأن فيتامين د يمكن أن يرتبط بعدة أمراض فهو يعمل على بطء استجابة الجسم للأدوية في حالة نقصه بالجسم، منوها بأن نقصه بأعمار الشيخوخة وكبر السن يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بشلل الرعاش وأمراض أخرى خاصة بالشيخوخة.

ولفت، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضد التشنجات العصبية يحتاجوا دعم بفيتامين د بشكل كبير، موضحا أن هناك مراحل عمرية تتطلب جرعات منه بشكل عالي مثل: فترة الحمل والولادة والرضاعة، لافتا إلى أن الرضاعة الطبيعية ينقٌصها وجود فيتامين د وبالتالي يوصى بأخذ الفيتامين من اليوم الأول بعد الولادة والاستمرار عليه على الأقل سنة والتي يمكن أن تمتد أكثر.   

فيتامين د دهون اعراض نقص فيتامين د المناعة السرطان النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

ترشيحاتنا

66 مليون جنيه .. قرار عاجل لصالح ضحايا النصب بعملات بيتكوين

اشترِ شقتك بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التمويل العقاري من بنك إسلامي

بيحب يتفرج ..دجال يصور السيدات بأوضاع مخلة

لم يتركوا غنيا أو فقيرا..قرار عاجل ضد المتهمين بالنصب بأكبر قضية عُملات مشفرة

مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من الإمارات بشأن انقلاب ضحايا فريق الإنقاذ اليوناني في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبعاد ومقاطعة وتعهد|تفاصيل مثيرة في فضيحة القُبلة بمنتخب إسبانيا..وعقاب قاسي لـ اللاعبة

جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ