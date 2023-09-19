تُعدّ طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوفة للرجيم، وهي مَن المأكولات الخفيفة، والتي يُفضّل تَناولها بسبب الخضروات التي تحتويها، ولأنها غنيه بالفيتامينات والمَعادن.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة البطاطس السلوقة للرجيم، وهي من الوصفات العربية الشهية، والتي بمكن تحضيرها في اقل من 50 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوفة بالتفصيل في السطور التالية…

طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم

طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم

مقادير سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم :

4 حبة بطاطس مسلوقة

1 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

⅛ ملعقة صغيرة شطة

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم :

_ نقشر البطاطس المسلوقة ثم نقطعها إلى مكعبات صغيرة ونضعها في وعاء.

_ يضاف لها كل من: الثوم المفروم، ثم ننكّهها بالملح والفلفل الأسود والشطة ونقلبها جيدًا.

_ يضاف بعد ذلك الخل إلى خليط البطاطس ونقلب من جديد بهدوء.

_ نصب السلطة في طبق التقديم، ونصب فوق السلطة زيت الزيتون ثم نزيّنيها بالبقدونس المفروم وقدميها باردة.