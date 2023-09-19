بعد ساعات.. مفاجأة بشأن وقف ماكينات صرف السلع لـ 23 مليون مواطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، في خطاب لها لمديريات التموين، بإيقاف التعامل على ماكينات التجار لبدء جرد التجار التموينيين ومشروع جمعيتي للبضاعة الموجودة لديهم.

البطاقات التموينية

وذكر الخطاب أن محضر الاجتماع المنعقد بشأن دراسة تعميم تجربة منظومة الصرف الآلي للاستعاضات الخاصة بالمنظومة التموينية والمؤشر عليه من وزير التموين، ببدء جرد التجار التموينيين ومشروع جمعيتي بداء من يوم الأربعاء الموافق 20 /9 /2023، إلى يوم الأحد الموافق 24 /9 /2023، بموجب محضر جرد معتمد ومختوم من قبل المديرية على أن يكون الجرد لكل سلعة بالقطعة مع إيقاف التعامل على ماكينات التجار.

وتابع الخطاب، أنه سيتم استخدام هذا الرصيد كرصيد افتتاحي للتاجر ويتم تسليمها لشركات الجملة لتشغيلها على نظام أن يكون الحد الأقصى للاستعاضة عدد ثمانية استعاضات في الشهر بما لا يتجاوز أربعة أضعاف.

وتواصل منافذ وزارة التموين اليوم الثلاثاء، صرف مقررات سبتمبر إلى المستفيدين على البطاقات التموينية من خلال 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، وذلك حتى التاسعة مساءً .

وأكدت مصادر بالقابضة الغذائية أنه تم صرف مقررات الشهر الجاري، بنسبة 80% حتى الآن، واستمرار الحملات الرقابية على المنافذ للتأكد من انتظام صرف السلع للمستحقين بالأسعار الرسمية دون زيادة.

وتطرح القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، نحو 30 سلعة تصرف للمستفيدين ضمن المقررات التموينية، تتضمن الزيت والسكر، المكرونة ، الدقيق والصلصة، والفول العدس، ومعظم السلع الأكثر احتياجا للأسرة المصرية.

وتواصل حملات الرقابة التموينية على مستوى المحافظات، المرور على المنافذ التموينية ، للتأكد من انتظام صرف المقررات بالأسعار الرسمية دون أي زيادة ، الزيت بسعر 30 جنيها والسكر بسعر 12.6 جنيها، وكذلك التأكد من مواعيد الفتح والغلق، وصرف مقررات السلع الأساسية وفقا للحصص المقررة لكل مستفيد.

وتحدد وزارة التموين نظام صرف السلع شهريا لحاملي البطاقات من بداية الشهر حتى نهايته، إذ يبدأ صرف التموين يوم 1 من كل شهر لعدد 23 مليون بطاقة تموينية على مستوى المحافظات، وينتهي الصرف يوم 30 من الشهر، وهو موعد إغلاق ماكينات صرف السلع، قبل الاستعداد لصرف مقررات الشهر التالي.

وكان أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بشان صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

كما تضمن التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

وأكد التوجيه علي حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.

من جانبه، قال وليد الشيخ، نقيب البقالين التموينيين، إن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ صرف السلع التموينية من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لمطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة مع ما يتم توفيره لأصحاب البطاقات التموينية طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر لضمان قيام حصول المواطنين على السلع دون أي شكاوى.

المقررات التموينية

وأشار الشيخ، إلى توافر كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهرياً 4 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه، وتصرف 4 زيت و6 سكر.

وأضاف نقيب البقالين التموينيين، أن الدولة تعمل على زيادة عدد المنافذ الغذائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن منافذ التموين بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد تساعد في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص.

وجاءت أسعار المقررات التموينية كالتالي: