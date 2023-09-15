خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كل ما يخص بطاقات التموين، حيث تعد البطاقة التموينية أحد أكثر الأشياء أهمية؛ لما توفره من حصة تموينية أساسية لملايين المواطنين، مع دعم كبير مقدم من الدولة.

بوابة مصر الرقمية

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على موقع دعم مصر، بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات، حيث تم وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف والفاقد.

وأوضحت وزارة التموين، أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصياً بعد التحقق من شخصيته.

ويشار إلى أن مصادر في وزارة التموين، كانت قد أكدت استمرار صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية لنهاية الشهر الجاري، منوهة إلى عدم صحة ما يتردد من انتهاء صرف السلع من منافذ البقالين بعد منتصف الشهر وتحديدا يوم 17 سبتمبر الجاري.

وقد ترددت أنباء عن اعتزام وزارة التموين، وقف صرف السلع التموينية في يوم 17 من كل شهر لحاملي البطاقات التموينية، بدلا من استكمال صرف المقررات حتى نهاية الشهر كما هو معتاد من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

ونفى مصدر مسئول في وزارة التموين، الأنباء المتداولة عن توقف صرف السلع التموينية يوم 17 من كل شهر، مؤكدا أن أصحاب البطاقات التموينية ممن لم يصرفوا حصتهم من السلع، يمكنهم الصرف بشكل منتظم حتى يوم 30 من كل شهر.

أما عن تحديث بطاقة التموين فكانت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، قالت إن تحديث بطاقة التموين 2023 تعد حاليا خطوة إلزامية على جميع أصحاب البطاقات ممن لم يقوموا حتى الآن بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة أو تحديث البيانات الخاصة برب الأسرة الصادر باسمه كارت البطاقة التموينية.

وكانت وزارة التموين، قد أعلنت في 30 أغسطس 2023 ثبات أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، مشيرة إلى أن قائمة أسعار السلع التموينية لن تشهد أي تغيير في أسعار السلع، مؤكدة ثبات أسعار عدد 31 سلعة على القائمة والتي يأتي على رأسها الزيت والسكر والأرز والمكرونة.

وأكدت مصادر في وزارة التموين، استمرار إدراج سلعة الأرز على قائمة أسعار السلع مع عدم حذفه، مشددة على أحقية المواطنين في الحصول عليه بقيمة فارق نقاط الخبز المتوفرة لدى الأسرة والناتجة عن ترشيد استهلاك الخبز، إذ "تمنح وزارة التموين الأسرة قيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لا يتم صرفه على البطاقة؛ ليتم الحصول على سلع تموينية إضافية بقيمة المبلغ المتجمع من فارق نقاط الخبز".

صرف سلع التموين

كما تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجاري حتى الآن، كذلك طرح السلع الغذائية وغير الغذائية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 % .

وتتيح وزارة التموين العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر سبتمبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

على جانب آخر تطرح وزارة التموين ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة.

ويتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما يتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلي، قد أكد في يوليو 2023، أن بطاقات التموين يستفيد منها ما يقرب من 64 مليون مواطن في صرف السلع التموينية وحوالى 72 مليون مواطن فى صرف الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش.

واشار إلى أن الكارت الموحد هدفه توحيد العديد من الخدمات فى كارت واحد فى إطار التحول الرقمي والتيسير على المواطن في الحصول على الخدمات، حيث إن الاقتصاد الرقمي يتطلب وجود كارت موحد لخدمات الحكومة مثل التأمين الصحي والخدمات البريدية والتموين عبر منصة وكارت واحد.

وأوضح عشماوي سيتم إصدار الكارت الموحد بدون أي أعباء مالية على المواطن، كما أن استخراجه سيكون اختياريا وليس إجباريًا، وأن من يرغب فى استمراره ببطاقة التموين بشكلها الحالي ليس هناك مشكلة لديه، مؤكدًا عدم تغيير عدد السلع المقدمة للمواطن في الكارت الموحد عن بطاقة التموين وأيضا عدم المساس بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة.

وحددت وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، طرق وكيفية استخراج الكارت الموحد الذي يقدم عليه بعض أصحاب بطاقات التموين في محافظة بورسعيد، باعتبارها المحافظة التي شهدت حتى الآن تطبيق منظومة الكارت الجديد.

منظومة الكارت الموحد

ويستخدم الكارت الموحد في إجراء جميع الخدمات الحكومية، ومن بينها صرف السلع التموينية والخبز للأشخاص الذين لم يحصلوا على الكارت الموحد، ومن المقرر تطبيق المنظومة وتعميمها قريبا في كافة المحافظات.

ويقدم الكارت الموحد للمواطنين الكثير من الخدمات مثل التأمين الصحي والتموين، بالإضافة غلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وعن كيفية استخراج الكارت الموحد لحاملي بطاقة التموين، تستقبل مكاتب البريد على مستوى محافظة بورسعيد، طلبات المواطنين الراغبين في استخراج الكارت، للاستفادة من الخدمات المقدمة عليه، والتي تشمل صرف السلع التموينية والخبز من خلال الكارت الموحد، دون إلغاء البطاقات التموينية.

ويضم الكارت الموحد خدمات التأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، كما يقدم خدمات حكومية أخرى على الكارت في المراحل المقبلة، وبطاقة إلكترونية مسبقة الدفع للإيداع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، وحجز خدمات التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت، والكارت الموحد بالمجان.

ووفقا للبيانات الرسمية من وزارة التموين والاتصالات، فإن الكارت الموحد يتم تسليمه للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد، بشرط فتح حساب شخصي في البريد.