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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا مدارس" بشبرا الخيمة بالقليوبية

خلال المعرض
خلال المعرض

افتتح اليوم السبت، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه  الدكتور  محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية،  وأعضاء مجلس النواب والسيد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينه شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين اليوم السبت، معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

ويأتي افتتاح المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

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وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وتفقد الوزير والسيد المحافظ ورئيس الغرفة التجارية، المعرض والمنتجات المعروضة من أجل الاطمئنان على وفرتها وجودتها وعلى الأسعار المعروضة، ونسبة التخفيضات، كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن آراءهم في توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى مُلائمتها لهم ولكل الفئات الإجتماعية، مُعربين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس،، والتخفيضات التى تصل إلى ٣٠٪.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية  ، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في معظم محافظات الجمهورية بمعدل من ٣-٥ معرض رئيسي في كل محافظة ويتم اليوم افتتاح معرض اهلا مدارس بشبرا الخيمة وكذلك معرض اهلا مدارس بمدينة بنها ومتوفر بها كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد محافظ القليوبية  ، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

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