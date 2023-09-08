عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور وزير التموين.. افتتاح معرض أهلا مدارس بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة غدا

صدى البلد

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، غدا السبت، معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.


وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس النواب، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.


وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.


وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أن خلال أيام سوف سيتم افتتاحها أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.


وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

إدارة الغرفة التجارية اهلا بالمدارس اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجار افتتاح معرض إطلاق مبادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

توصيات عاجلة من الحوار الوطني بشأن صناعة الأفلام وطلاب مصر.. إليك أهمها

الموسيقار باسم درويش: أنا اللي عزفت اغنية الفراولة مع الريس متقال

قبل ساعات من إغلاق القيد.. 11 مسئولا سعوديا في إنجلترا لحسم ضم «صلاح»

يشبه الخيال.. بوتين يشيد بمشروع نووي روسي جديد

مستقبل وطن: توافق بين القوى السياسية على دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الموسيقار باسم درويش: بذاكر النصوص في الإسلاميات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ