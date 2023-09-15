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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتخفيضات 25%.. التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية| اعرف الأسعار

حلوي المولد في المجمعات
حلوي المولد في المجمعات الاستهلاكية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تكون الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل الى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

وأشار، إلي أن حلوي المولد النبوي الشريف، تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي مشيراً الى ان تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين  الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المجمعات الاستهلاكية قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة، واكد ان هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيراً إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وذكر  المتحدث الرسمي معاون معالي وزير التموين أحمد كمال أن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيراً انه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.

 وأوضح كمال ، وزارة التموين تتلقى تقريراً يومياً من الشركة القابضة حول الكميات المطروحة من حلوى المولد النبوي الشريف واسعارها وجودتها ايضاً.

التموين حلوى المولد الأسعار التجارة الداخلية الصناعات الغذائية

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