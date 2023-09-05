التموين تكشف طريقة الاستعلام عن كارت الدعم الموحد الجديد

أطلقت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.

وللاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.



ويهدف الكارت الذى تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل..

وقال مصدر مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق كارت الدعم الموحد في إطار التجربة أول أغسطس في محافظة بورسعيد ثم بدء تطبيقه تدريجيا في باقي المحافظات.

وأوضح أن استخراج كارت الدعم الموحد لن يكون بديلا عن بطاقات التموين ولكنه سيكون كارت متعدد الخدمات يستطيع المواطن الحصول منه على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.

وأكد أن الهدف من تطبيق منظومة كارت الدعم الموحد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستيلاء على دعم المواطن من جانب المتلاعبين حيث لن يستطيع المستفيد من كارت الدعم الموحد الاستغناء عنه أدى المخبز على سبيل المثال لانه سيحتاجه في أغراض مختلفة.

أهم المعلومات عن كارت الدعم الموحد

- استخراج كارت الدعم الموحد من خلال فتح حساب شخصي بهيئة البريد

- يُصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد

- يبدأ تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس

- تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها

ما هي خدمات كارت الدعم الموحد؟

- يضم الكارت الموحد خدمات التموين (السلع والخبز)

- يضم كارت الدعم الموحد خدمات التأمين الصحي

- يضم كارت الدعم الموحد خدمات (البريد والمعاشات)

- يضم الكارت الموحد خدمات المواصلات والبنوك

ولاستلام كارت الدعم الموحد؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به.

وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد.

ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل لاحقاً.

وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.

وتتطلب كافة العمليات التى تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصى وعدم وضعه فى أى مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصى مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما. كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة. وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

وتعد كافة العمليات التى تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصى الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة. وفى حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم ايقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصى أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فوراً عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أى تعامل عن طريقه.

وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذى سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه.

ويتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.



