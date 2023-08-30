وزير التموين: زيادة ضخ السجائر حل الأزمة.. والرقابة الباطشة تربك السوق| خاص

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن سبب أزمة السجائر والتي بدأت في الانفراج هي أن المعروض كان يشكل 50% من حجم الطلب وهو ما تسبب في وجود ندرة مؤكدا ضرورة الرقابة العقلانية في هذا التوقيت.

أشاد وزير التموين في تصريحات لـ صدى البلد بحلول رئيس الشركة الشرقية إيسترن لمواجهة الأزمة قائلا: عجبني رئيس الشركة حين قال هنزود ضخ السجائر في السوق لمواجهة الأزمة.

وأوضح انه يتم التنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية ايسترن لحصر الوكلاء والمواعين الرسميين في السوق ورصد اي ممارسات مخالفة من التجار غير المعرفين لدى الشركة.

تابع وزير التموين أنه عندما يتم زيادة الضخ وتوافر السلعة بالقدر الكافي في السوق ستتم زيادة الرقابة ولكن عندما يكون هناك ندرة لا يمكن التدخل الرقابي بيد باطشة والذي يتسبب في إرباك السوق أكثر.

أوضح أن الأجهزة الرقابية اذا تدخلت بشكل حاد سيتسبب ذلك في تفاقم الأزمة بسبب مخاوف التجار ومحاولات إخفاء السلع في ظل وجود الندرة.