وزير التموين: مد فترة الأوكازيون ‏الصيفي إلى 30 سبتمبر

أصدر الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ‏بمد فترة الأوكازيون الصيفي إلى الثلاثين من سبتمبر.

ونص القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

كما نص القرار أيضا، على ضرورة ‏حصول المحال التي ستشارك، على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية، مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون وصل إلى 1720 محلا تجاريا متنوعا، ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية.

وأشار إلى أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مؤكدا أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تسهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين، بشراء أكثر من منتج، كما تساعد التجار على عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي معاون ‏الوزير، إلى أن الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجاري، وأيضا تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.