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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين : مد فترة الأوكازيون ‏الصيفي إلى 30 سبتمبر

صدى البلد

أصدر الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الاوكازيون الصيفي إلى الثلاثين من سبتمبر ، ونص القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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وصرح المتحدث الرسمي معاون  الوزير  أحمد كمال أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون وصل إلى ١٧٢٠ محال تجارى متنوع مابين ادوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية مشيرا إلى أن  ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار وأكد أن  ‏التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي معاون ‏الوزير الاستاذ أحمد كمال إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، واحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل انواعها.

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