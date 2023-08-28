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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: السلع المدعمة التي يصرفها الفرد الواحد بقيمة 50 جنيها..تفاصيل

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية،  أن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد  للبطاقة 4 أفراد و 25 جنيها بما يزيد عن ذلك .

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  الـ 50 جنيها المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه 

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وأشار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الي أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو.

ومن جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ، أنه الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز .

احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهور

وأشار إلي  أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهراً، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.

التموين السلع المدعمه الإحتياطي الاستراتيجي السكر الأرز

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