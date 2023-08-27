علشان تصرف السلع.. كيفية استخراج بطاقة التموين 2023

يقدم موقع صدى البلد كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد عن طريق المكاتب التكنولوجية المطورة، للاستفادة من الامتيازات التموينية المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخليه، للتسهيل خلال تلك الفترة.

استخراج بطاقة التموين 2023

ويبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية استخراج بطاقة التموين لعام 2023،ليستطيع الحصول على خدمات البطاقة التموينية كبدل الفاقد وبدل التالف وخدمات الفصل الاجتماعي وضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج وإعادة فرد عائد من السفر أو فصل فرد للسفر,

خطوات استخراج بطاقة التموين

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وتقديم الاوراق التالية:- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة. صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين. المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية . يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة. يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه. يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام. تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة. يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين.

المستندات المطلوبة لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج

المستندات المطلوبة لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج:

بطاقة رقم قومي عائلية للزوج بطاقة رقم قومي عائلية للزوجة قسيمة زواج مميكنة

رابط موقع دعم مصر لبطاقة التموين

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال الدخول على موقع دعم مصر وتحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين اضغط هنا، ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

رابط موقع دعم مصر