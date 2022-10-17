رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال الدخول على موقع دعم مصر وتحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

رابط موقع دعم مصر

وفي خطوات بسيطة يستعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات تحديث رقم المحمول في البطاقة التموينية عن طريق الإنترنت من خلال رابط موقع دعم مصر.

- الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين اضغط هنا.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

رابط موقع دعم مصر

- ادخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

- بعد كتابة رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

- ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث.

توفير 72% من الدقيق الفاخر لأصحاب المخابز السياحية

أعلنت وزارة التموين بتوفير 72% من الدقيق الفاخر لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم "المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن".

وشددت وزارة التموين على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 50 قرشا، و60 جراما بـ 75 قرشا، والخبز السياحي وزن 80 جراما بجنيه واحد.

وسيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية التابعة في جميع المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة، بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، والمنوفية، والإسكندرية" تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وشددت وزارة التموين على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 50 قرشا، و60 جراما بـ 75 قرشا، والخبز السياحي وزن 80 جراما بجنيه واحد.