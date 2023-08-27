التموين تكشف كواليس إنشاء مستودعات تخزين السلع الغذائية

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، كواليس إنشاء مستودعات لتخزين السلع الأساسية التي تحتاجها مصر، قائلا: “درسنا المشروع منذ أكثر من عامين، ووصلنا إلى معادلة عن مدى احتياج الدولة فيما يتعلق بساحات تخزينية، وقمنا بدراسة جدوى، وانتهينا إلى أن هناك احتياج لإنشاء مستودعات من الجيل الثالث جميعها مميكنة على ما يقرب من 420 ألف متر مربع”.

وأكد عشماوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc، أن هذا المشروع القومي لا يقل أهمية عن صوامع تخزين الحبوب والغلال، فقررنا أن تكون لدينا مستودعات من المقررات والسلع التموينية، ورفع الاحتياطي السلعي من هذه المقررات.

وأضاف أن الجديد في هذا النوع من المشروعات، يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتحمل القطاع الخاص الاستثمار والإدارة والتشغيل، وتقوم وزارة التموين باستئجار المساحات لفترات محددة، ثم تؤول تلك المستودعات للوزارة.

وأوضح أن الغرض من تلك المستودعات؛ تقليل حلقات التداول، رفع كفاءة المخزون، وتقليل الفائض، لافتا إلي أن الوزارة تتعامل مع ما يقرب من 50 مليار على مدار السنة، لو أن هناك فائض 5% فهذا رقم كبير.