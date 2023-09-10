بعد تطبيق الكارت الموحد رسمياً.. كيفية استخراجه ومصير بطاقات التموين| تفاصيل

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات في استخراج "الكارت الموحد" في إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي ومكينة الخدمات للتيسير على المواطنين في حصولهم على كافة الخدمات سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحي أو خدمات مكاتب البريد، كما أن هذا الكارت الموحد ليس بديلا عن البطاقات التموينية.

الكارت الموحد

ما هو الكارت الموحد ؟

وفيما يلي أبرز المعلومات الأخرى المتعلقة بـ الكارت الموحد:

يصدر الكارت الموحد مجانا. يصدر الكارت الموحد من قبل وزارتي الاتصالات والتموين. سيتم تعميم الكارت الموحد في جميع محافظات مصر. الكارت الموحد سيكون بديلا لـ البطاقات التموينية. يجب فتح حساب شخصي في هيئة البريد لاستخراج الكارت الموحد.

بدأت الجهات المعنية العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي كمرحلة أولى؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

وتضم خدمات المرحلة الأولى للكارت الموحد، خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ كما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا ،كما سيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصى أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فوراً عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أى تعامل عن طريقه، وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

يمكن للمواطنين التقديم للحصول على الكارت الموحد فور توافره في المحافظات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

فتح حساب شخصى في الهيئة القومية للبريد.

تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول.

يستلم المواطن الكارت الموحد بشكل مجاني.

أوضحت وزارة التموين في بيان سابق أن العمل بـ بطاقات التموين لم يتأثر بوجود الكارت الموحد، ومازالت بطاقات التموين مستمرة دون أي إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.

وتابعت أن تطبيق منظومة «الكارت الموحد» تم تطبيقها في محافظة واحدة وهي بورسعيد فقط وهي المحافظة التي يتم استخدامه بها في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

الكارت الموحد

أسعار السلع التموينية

ومن جانبه، يستعرض لكم موقع “صدى البلد”، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، بعد قرار إلغاء الأرز من قائمة السلع التموينية، وتتضمن قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر الآن 31 سلعة يتم صرفها على بطاقة التموين، ونستعرض أيضًا بيان نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين، كما نستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر السكر في التموين: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت في التموين: زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ 3 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر الخل 5% 900 ملي بـ 6 جنيهات.

سعر المكرونة 800 جم بـ 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر اللبن المجفف 125 جم بـ 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

سعر المربى.. أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما بـ 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم بـ 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم بـ 7.50 جنيه.

سعر الفول المعبأ 500 جم بـ 9.00 جنيهات.

سعر المسلى صناعي 800 جم بـ 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

سعر الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيه.

سعر الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيهًا.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

سعر کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بـ 3 جنيهات.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج بـ 6 جنيهات.

قال وزير التموين في تصريحات صحفية إن قيمة دعم الفرد 50 جنيها، يمكن صرف بها زجاجة زيت بسعر 30 جنيها، وكيس سكر بسعر 12.5 جنيه، كما يمكن استكمال باقي مبلغ الدعم من باقي السلع مثل كيس المكرونة.

ويصل عدد المستفيدين من الدعم إلى 64 مليون مواطن، ويمكنهم الحصول على 32 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع، ما بين منافذ مشروع «جمعيتى» وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

رفع الأرز من بطاقة التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية.

واعتبرت مصادر بشعبة صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة التموين هو أحد أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال العام الحالي، وإن الأرز سيكون متوافرا على مدار العام الحالي والأسعار ستواصل الانخفاض وتصل إلى المواطن بسعر منخفض.

وأوضح مسؤولون في وزارة التموين، في تصريحات تلفزيونية، أن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن تبلغ 50 جنيها، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة، الفاو، ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم العام 2022/ 2023.

وأوقفت الهند تصدير الأرز الأبيض ووضعت قيودا على تصدير الأرز البسمتي وتُصدر 40% من صادرات الأرز عالميا.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المعروض من الأرز في الأسواق سيكون أرخص وإن دعم الفرد على البطاقات التموينية 50 جنيهًا.. وبعض المجمعات الاستهلاكية موجود بها كميات من الأرز ولم يتم بيعها.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن لدينا احتياطيا استراتيجيا من الأرز، ولدينا فائض حاليًا أيضًا، وسعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 22 جنيهًا، مؤكدًا أن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجاتنا ولدينا فائض، والأرز يخضع حاليًا للعرض والطلب.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات كبيرة من الأرز لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وأن المخزون يكفى لأكثر من 3.3 شهر.