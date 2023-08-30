سعر الأرز .. تعرف على الدعم المقرر في بطاقات التموين

زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة للمواطنين بشأن الدعم المقرر على السلع بالبطاقة التموينية.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الدعم المقرر في البطاقات والذي يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد، و25 جنيها بما يزيد على ذلك.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الـ 50 جنيهًا المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيهًا، وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيهًا، ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.



وأشار الوزير إلى أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 إلى 22 جنيها للكيلو.