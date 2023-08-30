تعرف على كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة التفاصيل بشأن كيفية الزوجة على بطاقة التموين الزوج لعام 2023، كدعم إضافي يسهم في متطلبات البيت من احتياجات وسلع أساسية بشكل شهري.

الفئات المسموح لها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

- مستحقي معاش تكافل و كرامة.

- أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

- اسم صاحب البطاقة.

- عدد أفراد البطاقة.

- بطاقة الرقم القومي.

- رقم البطاقة التموينية.

- الافراد المراد اضافتهم وارقمهم القومية.

الفئات التي يحق لها إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

- زوجة الشهيد.

- المرأة الأرملة.

- الأسر البديلة.

- فئات الضمان الاجتماعي.

- أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

- أصحاب كروت الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء.

- الزوجة في حالة الطلاق، يمكن الفصل الاجتماعي من بطاقة تموين زوجها بعد استخراج قسيمة الطلاق.

- الفتاة في حالة زواجها، يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة تموين والدها، وإضافتها على بطاقة تموين زوجها.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

الأوراق المطلوبة لـ إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة، تكون سارية.

- إرفاق صورة بطاقة تموين باسم الزوج.

- صورة من قسيمة الزواج.

- صورة من بطاقة التموين والد الزوجة.

- كتابة رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.

- إحضارإيصال كهرباء لسكن الزوج.

ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

هناك شرطان لـ إضافة الزوجة على بطاقة التموين، وجاءت الشروط كالآتي:

1. يجب أن يكون الزوج حاملًا لـ بطاقة تموين باسمه، حتى يتم إضافة الزوجة على بطاقة التموين.