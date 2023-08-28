التموين: مقترح بإضافة 10 جنيهات على بطاقة الدعم لزيادة المشتريات من السلع

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية توابع وتفاصيل قرار إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين.

وتابع السيد دايرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: «حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيها، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة، مشددا على أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق».

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية إن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجنا ولدينا فائض أيضا، علاوة على أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت، منوها أن الأرز خارج من المنظومة بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم.

وعلق دايرة قائلا: استوردنا 25 ألف طن أرز من الهند مع انتظار حصاد الموسم الجديد، مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين.

واختتم وكيل وزارة التموين بالدقهلية: الأرز متواجد بكميات كبيرة ولدينا احتياطي يكفي لأكثر من 3 شهور، من دون المحصول الجديد، وسعر الأرز بدأ في النزول بالأسعار بعد وفرته، والأسعار تبدأ من 15 لـ22 جنيها حسب الجودة والتعبئة، وهناك مقترح بزيادة 10 جنيهات على البطاقة لزيادة مشتريات الفرد من السلع.

