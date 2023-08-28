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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: مقترح بإضافة 10 جنيهات على بطاقة الدعم لزيادة المشتريات من السلع

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية توابع وتفاصيل قرار إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين.

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بعد منع صرف الأرز على البطاقات..أحمد موسى لوزير التموين: قرار غير مدروس..فيديو

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الأولوية للمواطن الزيت والسكر..التموين تكشف سبب إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين..فيديو

وتابع السيد دايرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: «حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيها، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة، مشددا على أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق».

 

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية إن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجنا ولدينا فائض أيضا، علاوة على أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت، منوها أن الأرز خارج من المنظومة بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم.

 

وعلق دايرة قائلا: استوردنا 25 ألف طن أرز من الهند مع انتظار حصاد الموسم الجديد، مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين.

 

واختتم وكيل وزارة التموين بالدقهلية: الأرز متواجد بكميات كبيرة ولدينا احتياطي يكفي لأكثر من 3 شهور، من دون المحصول الجديد، وسعر الأرز بدأ في النزول بالأسعار بعد وفرته، والأسعار تبدأ من 15 لـ22 جنيها حسب الجودة والتعبئة، وهناك مقترح بزيادة 10 جنيهات على البطاقة لزيادة مشتريات الفرد من السلع.
 

التموين السوبر ماركت الإعلامي أحمد موسى بطاقات التموين البطاقات

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