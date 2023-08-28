الأولوية للمواطن الزيت والسكر..التموين تكشف سبب إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين..فيديو

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المعروض من الأرز في الأسواق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت.

وأضاف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دعم الفرد على البطاقات التموينية 50 جنيها"، لافتا: "بعض المجمعات الاستهلاكية موجود بها كميات من الأرز ولم تباع".

وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية،: "70 مليون مواطن على بطاقات التموين"، موضحا: "المواطن لديه حرية في اختيار السلع التي يحتاجها من البطاقات التموينية".

وتابع السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية،: "لدينا احتياطي استراتيجي من الأرز، ولدينا فائض حاليا أيضا، وسعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 22 جنيها".



واسترسل: "حصة المواطن من الدعم 50 جنيها، والأولوية للمواطن في بطاقات التموين للزيت والسكر"، مشيرا: "الزيت والسكر متوفر للمواطن في بطاقات التموين، وتم إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية".

وأكد: "إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجاتنا ولدينا فائض، والأرز يخضع حاليا للعرض والطلب"، لافتا: "المواطن دائما على حق واستهلاكه حرية شخصية، ووجود سعلة الأرز على البطاقة التموينية سيكون أكثر فائدة".